Биатлонистка Халили верит, что сможет попасть на Олимпийские игры

Российская биатлонистка Анастасия Халили высказалась о шансах попасть на Олимпийские игры в Милане. «Конечно, у нас всё равно продолжается подготовка к Олимпийским играм, которые будут в следующем сезоне.
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