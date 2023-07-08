ШОС имеет все шансы заменить ООН

ГГ

Галина Гусарова

ООН и все международные Европейские организации выродились в частные финансовые торговые корпорации, для которых живых и мыслящих людей не существует практически, ибо ими правит бюрократическая машины духовной смерти, увеличивая денежный капитал ложных и смертоносных, каббалистических букв книги духовной смерти в плоти мертвецов, с законодательными масками политических хищников талмудических законников, которые как и тысячелетия тому назад повторяют, что они заключили союз со смертью и в преисподне сделали договор с собственным прахом мертвецов, овеществляя его с ложной фразой купи-продай, играя роль торговцев фальшивых звуков и пребывающие в собственном денежном капитале ложных букв, происхождение которых для умалишенным талмудическим законникам сверхъестественно, немыслимо и невыразимо, ибо они фактически являются абстракцией пустого ничто, играя в буржуазном вымысле рыночных, финансовых сновидений рыночных законников торговцев фальшивых звуков, как законодатель буржуазных, капиталистических призраков с экономическими масками массовых буржуазных лиц лавочников, банкиров, ростовщиков, и как исполнители как торговцы собственных фальшивых звуков несуществующих денежныхъ букв. А судьи кто этой кашеобразной, массовой и тавтологической бессмыслице, которую они воспроизводят в собственном талмудическом законодательстве расовой доктрины человеконенавистничества вечно и бесконечно, пересаживая в человеческие головы собственный наркотический духовный яд в политике духовной смерти, и разрушения, направляя через извращенное и ложное мышление коллективный разум всего человеческого рода на самоуничтожение, самоубийство практически, которых превратили в мертвецов и в ложных призраков из буржуазного господствующего класса несуществующих имен "покупателей и продавцов" пребывающие в абстракции пустого ничто, как рабов фальшивых звуков ложных фраз и предлагают покупать собственный наркотический духовный яд, как денежный товар. Это тупик развития коллективного разума всей человеческой цивилизации. И живые , мыслящий люди должны выбрать политику духовной смерти или политику духовной жизни, создавая науку о социально-политическом общении в ноосфере словесного мира книги жизни., и очистить мыслящую себя природу от тысячелетнего интеллектуально-духовного рабства буржуазным, капиталистическим, сословным, должностным теням прошлого и мертвецам из ложных и смертоносных букв книги закона мертвецов.