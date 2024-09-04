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«Будем планировать»: города Дальнего Востока могут связать ВСМ

«Будем планировать»: города Дальнего Востока могут связать ВСМ

Города Дальнего Востока в будущем могут связать высокоскоростными железными магистралями (ВСМ). Об этом во время выступления на сессии «На Восток! Маршруты нового времени» Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) заявил вице-премьер России Виталий Савельев.

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