«Будем планировать»: города Дальнего Востока могут связать ВСМ

Города Дальнего Востока в будущем могут связать высокоскоростными железными магистралями (ВСМ). Об этом во время выступления на сессии «На Восток! Маршруты нового времени» Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) заявил вице-премьер России Виталий Савельев.