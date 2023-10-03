Торги акциями Evergrande возобновились на Гонконгской бирже

Акции China Evergrande подскочили на 42% на волатильных торгах во вторник, 3 октября, всего через несколько дней после того, как пострадавший девелопер заявил, что его основатель-миллиардер находится под следствием, передает Reuters.
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