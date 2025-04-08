В трех районах Татарстана проверили ход обновления социальных объектов

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Представители «Единой России» побывали на социально значимых объектах, которые строят и ремонтируют в Сабинском, Мамадышском и Актанышском районах Татарстана в рамках народной программы партии.
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