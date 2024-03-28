Моложе его невест: охотник на богатых старушек Прохор Шаляпин показал свою мать

Певец поделился редким кадром. Прохор Шаляпин с мамой Социальные сетиПрохор Шаляпин отвлекся от поиска очередной доверчивой бабушки, готовой поделиться с ним своим наследством, и навестил живущую в другом городе маму Елену Ивановну.
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