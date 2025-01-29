Суд заключил под стражу экс-чиновника Карелии за коррупцию

Арестован замминистра имущественных и земельных отношений Карелии, обвиняемый в получении взятки на 530 тысяч рублей В Петрозаводском городском суде прошло закрытое заседание, в ходе которого рассматривался вопрос об избрании меры пресечения для 48-летнего бывшего замминистра имущественных и ….