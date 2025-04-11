Иран предупредил США, чего не должно прозвучать на переговорах в Омане

В свете предстоящих американо-иранских переговоров Тегеран определил свои «красные линии». Так, Вашингтону не следует пытаться угрожать или предъявлять чрезмерные требования, или пытаться обсуждать тему военно-промышленного комплекса (ВПК) Ирана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии