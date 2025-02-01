Минобороны: ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действия группировки "Юг"

Российские военнослужащие группировки войск "Юг" заняли более выгодные позиции в районах семи населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР) и уничтожили четыре полевых склада с боеприпасами украинской армии.
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