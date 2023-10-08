Названы возможные последствия конфликта Израиля и ХАМАС для мировой политики

Часть арабских стран может выразить солидарность исламистскому движению ХАМАС, и палестино-израильский конфликт может приобрести затяжной характер, а его последствия могут изменить облик всего Ближнего Востока.
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