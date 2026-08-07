В ХМАО - Югре полицейские и представители «Движения Первых» присоединились к акции «Зарядка со стражем порядка»

Сотрудники УМВД России по г. Сургуту совместно со специалистами местного отделения Всероссийского сообщества движения детей и молодежи «Движение Первых» организовали спортивно-профилактическое мероприятие для школьников.
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