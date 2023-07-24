Живая Кубань

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Задержан подозреваемый по делу о прорыве горячей воды в ТЦ «Времена года»

Задержан подозреваемый по делу о прорыве горячей воды в ТЦ «Времена года»

Задержан подозреваемый по делу о прорыве горячей воды в ТЦ «Времена года»Следственный комитет РФ задержал подозреваемого по делу о прорыве горячей воды в ТЦ «Времена года» в Москве, где погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе ведомства.

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