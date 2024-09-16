Причины горения: почему юг России охватили лесные пожары

На юге России обострилась ситуация с природными пожарами — они полыхают сразу в нескольких регионах. Из-за сильного ветра в Ростовской области огонь перешел на населенные пункты, пострадали частные дома, погибли люди, которые не могли выбраться из горящего строения, сообщил глава региона.