Электронные сигареты совсем не такие безобидные, как это часто преподносится: вейпинг приводит к гипертонии и хронической обструктивной болезни лёгких

Исследование под руководством Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса выявило связь между использованием электронных сигарет и хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ), а также повышенным артериальным давлением у взрослых 30–70 лет.
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