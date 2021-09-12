Почему богатых не жалко

Медвежий уголОбществоПочему богатых не жалкоРОСГОД – Россия. Годы. Дни. Богатые в России не вызывают у людей, ни жалости, ни сострадания, ни милосердия.Вернуться к статье2311НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий СоловьевАвтор, дело НЕ В БОГАТСТВЕ, а в том каким путем оно образовалось. если чел разбогател ЧЕСТНО, то претензий к нему нет, а вот если персонаж УКРАЛ ( = "освоил" из бюджета ) то к нему есть претензии, вот и все.Андрей СергеевичТрудом праведным не наживешь палат каменных. (с)ВВасилийСмешной ты парнишка, утверждающий "что можно честно разбогатеть". Неплохо бы изучить экономику, где четко сказано за счет чего образуется прибавочная стоимость и кому она достается. В школу ходят учиться, а не курить в туалете.Дмитрий Соловьеввот ты видимо в туалете курил, в России НЕТ РЫНКА, потому все нормальные законы экономики отдыхают, и богатеют в основном или монополисты или приближенные к трону, воруя из бюджета или у НАРОДА ( повышение цен без конкуренции это тоже воровство )Дмитрий Соловьевсмотря где, даже у нас можно, есть примеры кто более-менее честно состояния сколотил, но - НЕМНОГО, в основном сверхбогаты приближенные к "трону", и разбогатели совершенно НЕчестноТОТерехов ОлегПотому что онииТОТерехов ОлегПотому что они в большинстве своем "Твари из другой Вселенной". Чтоб они сдохли подавившись банкнотами. Они забыли что как пришли в этот мир голыми так из него и уйдут, ну может в гробу со цветомузыкой и спутниковой связью.саша дмитренкозахлебнулся соплями от зависти,нищеброд?КатеринаЭТО не зависть... Молитесь, чтобы количество нищебродов (как вы их называете) не превысило критическую величину... Тогда и лидер у них найдётся... не папаша Зю. И будет вам щастье...(((rubin1976А с чего бы вдруг нам их жалеть? 1.Средний и крупный бизнес всегда построен на манипуляции, жульничестве и обмане. Доказать это очень просто: вспомним о том, как спокойно говорят об "искусственно заниженных сроках службы" потребительских товаров. Проще говоря, производители сознательно делают товары не такими долговечными, как могли бы. И какими бы благими целями это не обосновывалось -это обман и жульничество. А что такое есть реклама, если не манипуляция? Она играет с нашими эмоциями, Все эти красивые картинки, слоганы, музыка направлены на то, чтобы вызывать ассоциации, направленные на одно -заставить нас этот товар купить, хотя зачастую, мы бы вполне обошлись без него или намного более дешевым. Вопрос: почему надо любить жуликов? Да, жулики не все. Среди общего количества богачей можно найти примерно четверть, которые немало потрудились для своих богатств. Но снова все упирается в методы. Да и лень простому человеку выискивать среди толпы жуликов и спекулянтов "не жуликов". 2. Еще о богатых. В России к тому же четко видно, за счет чего эти богатства зарабатывают: экономия на зарплате работников, условиях труда, заработки за счет картельных ценовых сговоров, от которых не защищает антимонопольное законодательство, хотя должно. 3. С Чиновниками же еще проще -большинство из них не делают ничего, что приносит ЯВНУЮ пользу подавляющему большинству людей. Ну какая польза людям от многочисленных бумажек и справок, которые требуют одни чиновники, а дают другие? А люди еще платят за них деньги, тратят время, да еще и им приходится платить штрафы, которые выписывают те же чиновники. А ведь есть еще налоги! :). Так что простые люди никогда не будут любить чиновников.Александр ДементьевСтранные вопросы автор задаёт... А как нужно относиться к вору или мошеннику, залезшему в твой карман или в твой дом якобы на законных основаниях? А потом ещё и демонстрирующему украденное как своё достижение. ... Как минимум с чувством брезгливости и неприятия.Валера ЮшковСмерть эксплуататорам.Сергей РоссиНе надо жалеть богатых. Ровно потому, что они в этом не нуждаютсяВИВладимир ИвановА мне бедных не жалко. Хотя я и сам небогатый. Потому что они заслужили свою бедность. Большевик встретился с декабристом не том свете. Декабрист спрашивает: "Вы зачем делали революцию? Большевик отвечает: "Чтобы не было богатых". Декабрист: "А мы делали революцию, чтобы не было бедных". Старый советский анекдот. Надо понимать, я совершенно ответственно говорю, что при этой власти, при таком типе государство, как сейчас, никогда народ, люди не выберутся из бедности и нищеты, в котором находятся. Наши обречены прозябать в бедности и нищете даже не по экономическим причинам. Государство им. Путина заинтересовано в тотальной нищете населения по политическим соображениям. Обеспеченный или состоятельный человек знает себе цену, не будет ходить клянчить или ждать подачку от государства, это независимая, автономная личность, которой невозможно манипулировать и которую нельзя запугать. А что ему бояться и что ему просить у власти, зачем просить? На среднем классе, настоящем среднем классе всегда держится настоящая демократия. Если наши люди готовы продать себя и свою совесть всего за 10 000 рублей и пойти проголосовать за уголовную банду в следующее воскресенье, значит, они не заслуживают достойной жизни. Если всё так, как вы пишите, тогда у России просто нет и не может быть развития и нет никакого будущего. Потому что развитие и будущее делают как раз обеспеченные, как минимум, люди. И ведут за собой всех остальных. Если всё так, как у вас написано, то тогда всё очень-очень грустно. Но я думаю, что все-таки не так. Или не совсем так. Бедность - это отсталость, это деградация. Это конец.ВВасилийСовершенно верно. Для этого в России и существует несколько богатых регионов и большинство нищих, которых власть за подачку заставляет проводить в Думу нужных жуликов.ИИринаБуржуям РФ также плевать на народ,как и было буржуям РИ плевать на народ. Почему народ их должен жалеть ?Роман УдарцевА как можно относится к паразиту, который живет за счет того, что грабит тебя? Коля из Уренгоя, редкостный дебил, он сочувствовал иностранным паразитам. Но таких даунов в России, слава богу, немного.саша дмитренконищеброды тоже не вызывают))))Отари Хидирбегишвили(Часть-1)Дорогие мои россияне !Не богатых жалко , а завистливых дураков ,которым не жалко богатых и которые в этой жизни из-за своей бездарности и тупости не смогли ничего достичь!Безусловно, в 1917 г. было весьма несправедливо, а главное преступно – отнять у богатых , чтобы отдать бедным, которые от этого ,как ни странно, не стали богаче ! В условиях же развитого капитализма богатые сами создали все условия для нормальной жизни трудящихся , создав им не виртуальный , а настоящий социализм (наглядным примером служит сегодняшний социализм в Швеции, Исландии и т.д.)! К сожалению, и сегодня неудачники и лодыри , завидующие богатым, гордо рея в облаках как буревестники, настойчиво ждут,когда сильнее грянет буря,чтобы опять призвать народы России к очередной бездарной революции, которую на этот раз Матушка-Россия точно не переживет и окажется на задворках истории! Неужели этим придуркам от рождения не хватит одного октябрьского переворота, когда большевистские кровожадные нехристи и дармоеды отняли у богатых, раздав бедным,но все это, присвоив и съев на халяву,бедные все равно не стали богатыми и даже сегодня многие из них , живя в богатейшей ресурсами стране, все еще живут как нищие бомжи, с ностальгией вспоминая утопический социализм!Главный же девиз этих завистливых неудачников "Лучше пусть в стране все будут нищим , чем кто-то разбогатеет"!Именно из-за этого советского менталитета большинство россиян все никак не могут разбогатеть!К сожалению ,одной из самых ярких негативных черт русского национального характера считается зависть по отношению к удачливым соплеменникам. Впрочем, данное качество свойственно далеко не только русскому народу. Социальные психологи описывают зависть как одно из проявлений так называемого «крабьего менталитета», в той или иной степени присущего всем людям.«Теория ведра с крабами» (crab bucket theory) – психологическая концепция, описывающая человеческое поведение через метафору взаимодействия крабов. Несколько крабов, будучи посажены в ведро или другую ёмкость, не позволяют друг другу выбраться наружу. Если кто-то из членистоногих подберётся слишком близко к краю, сородичи хватают его клещнями и утаскивают на дно. Соответственно, все крабы остаются в ведре, хотя некоторые из них вполне могли бы освободиться. Применительно к человеческим отношениям «крабий менталитет» проявляется в том, что общество не позволяет индивиду выделиться из массы. Начинаются одёргивания, обструкция новых начинаний, преувеличивание рисков того или иного дела, умаление его ценности. Обычно «крабы» не рассматривают долгосрочные последствия успеха одного из них.«Зачем тебе это нужно? Живи как все и не высовывайся», – говорят человеку его друзья, родственники, члены общины!В случае, если кто-то достигает успеха, он может превратиться даже в социального изгоя. Такой человек теряет друзей и лишается возможности рассчитывать на общественную поддержку. Окружающие как будто ожидают, когда он «опустится» до прежнего уровня, на котором с ним можно продолжать общение. Явления, напоминающие о «крабьем» поведении, встречаются у многих народов. Автор термина crab mentality психолог Джон Ройека находит его признаки в американской, британской, индийской, ирландской, китайской, японской и других культурах. Сам он считает «крабий менталитет» универсальным позорным законом человеческого мировоззрения.Для русских в открытии Ройека ничего нового нет. Феномен русской зависти давно описан как часть национального характера. Хотя в силу болезненности самоанализа он отмечается далеко не всеми исследователями и философами, есть те, кто говорит об этом открыто. «Не где-нибудь, а в России появилась поговорка: пусть у меня изба сгорит, лишь бы у соседа корова сдохла», – отмечал, например, в 1994 году писатель Юрий Нагибин в книге «Тьма в конце туннеля»!Отари Хидирбегишвили(Часть-2)Есть мнение, что в зависти проявляется негативная сторона традиционного коллективизма, который, заметим, искусственно поддерживался властями в форме крестьянской общины вплоть до столыпинской аграрной реформы. Столетиями в деревне происходило изъятие «излишков» у чересчур разбогатевших крестьян в пользу «мира».Другая причина зависти – трудные условия жизни, связанные не с конкуренцией русских между собой, а с внешним давлением, ощущаемым каждым членом общины. Например, в эпоху крепостного права крестьянину нужно было приложить действительно недюжинные физические и умственные усилия, чтобы выкупить себя из зависимости.Другим селянам это казалось нарушением заведённого порядка, в котором мир «по умолчанию» делился на «господ» и «холопов». Успех, достигнутый одним из крестьян в столь сложных условиях, становился для других невыносимым внутренним упрёком – почему они не могут так же.Ситуацию усугубила «принудительная уравниловка» советской эпохи, когда государство 74 года ограничивало экономическую активность граждан. С другой стороны, саму эту уравниловку (и в целом социалистическую систему) считали порождением всё той же зависти. Интересны наблюдения американского антрополога Нэнси Рис, автора книги «Русские разговоры»: культура и речевая повседневность эпохи перестройки». Она приводит характерное высказывание одного из информантов, который в конце 1980-х годов объяснял, почему в стране не приживутся кооперативы: «Если кто-то начинает жить лучше, все тут же хотят его убить. Все хотят, чтобы он был таким же бедным, как они, несмотря на то, что он, возможно, чем-то поделился с ними от щедрот своих. Это произойдёт и с кооперативами».Как отмечает Нэнси Рис, в таком иррациональном поведении её собеседники находили чуть ли не повод для гордости. Напомним, что кооперативы в СССР действительно не прижились. Зато в «лихих девяностых» крупные состояния нередко наживали выходцы из национальных диаспор или криминальных субкультур, сравнительно независимые от мнения большинства населения.В настоящее время имущественное расслоение русских и социальная дистанция снизили остроту проблемы. Но люди по-прежнему зорко следят за представителями «своего круга». Один из эксцессов последних лет получил громкую огласку в СМИ. В 2019 году жители деревни Томсино Псковской области буквально затравили семью 12-летней девочки, которая попросила у президента Владимира Путина мини-трактор в подарок. Из-за неприязненного отношения окружающих матери девочки пришлось забрать её из школы. «Называли идиоткой, выскочкой, что вот мы тоже как ты живем, и ничего, терпим. Ты дура, раз попросила», – рассказывала школьница . Данный случай можно назвать классическим примером «крабьего менталитета». Видимо,прав был академик Ю. Пивоваров, что за 70 лет советской власти сформировалась советская идентичность,не всегда совпадающая с русской, и превалирующая и сегодня! Как известно, дореволюционная Россия была христианской цивилизацией,в основе которой лежит идея первородного греха. Если с христианином случится беда, он не будет в ней обвинять окружающих, а сочтет это наказанием за свои грехи. Но облапошенный лживой пропагандой советский человек,к сожалению , мыслит иначе — у него все виноваты, кроме него самого.Кроме того, ему свойственно причудливое сочетание непомерной гордыни и комплекса неполноценности. Думаю,главная проблема современной России в том, что в ней до сих пор господствует советский тип личности «Homo sovieticus»,который ,несомненно, мешает стране полноценно дальше развиваться.Однозначно,чтобы России выйти из «советскости»,заведшей ее в тупик, нужен другой тип человека. Но, к сожалению, российское общество пока не меняется и для него безразлично -- разбогател ты честным трудом или криминалом -- все равно ты богаче других и поэтому изгой общества!!!Владимир ТамбасовНе скажу про богатых после 2000г. , а до того все богатые были воры, да и после многие из них такие же - взяточники и казнокрады!!!Людмила БарановаПотому что все их богатство украдено у нас, простого народа. Богач - ВОРЮГА.Томара Тычковакак можно уважать и жалеть воров, грабящих без зазрения россиян. Владельцами природных богатств России являются граждане России, а их незаконно захватили и эксплуатируюет кучка наглых воров олигархов, платящих ничтожные налоги, не оккупающие их незаконных богатств.Комментировать
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