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Торговля хочет ограничивать продажи в одни руки социально значимых продуктов

Торговля хочет ограничивать продажи в одни руки социально значимых продуктов

Торговые сети столкнулись с дефицитом сахара из-за сокращения поставок от сахарных заводов. Участники рынка говорят об ажиотажном спекулятивном спросе.

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