«Россия не исчезнет. Пока существует Русская нация, которая говорит на русском языке и занимает территорию России», - из документа ЦРУ

"Мы хотели победить-развалить страны капитализма , но они почему -то развалили нас" - вы серьёзно? СССР развалили троцкисты Хрущёв , Брежнев, Андропов, Горбачёв и едва не угробил (уже Россию) Эльцын. И не нужно придумывать себе врагов там, где их не было.

ВА

Владимир Акулов

А экономика ? Почему мы все гонялись за качественными ИМПОРТНЫМИ товарами , свое г...покупать не хотели...Почему во всем мире ценили только наше оружие , сырье и водку ? Материальное производство - основа СИЛЫ государства и его валюты...Если бы мы работали лучше капиталистов , - все в мире гонялись бы нашими легковыми машинами , а не за *мерседесами* и *тойотами* и турбинами *сименс* для прокачки газа ...Когда Маркс и Ленин думали о социализме , они надеялись , что социализм достигнет более высокой производительности труда на заводах , лучшего качества товаров... Но этого не случилось...Оттого и наш рубль слабее доллара и евро...И сейчас передовые заводы по производству микрочипов делают на Тайване чипы в 2 нанометра...А наши нанотехнологии , которые разворовал Чубайс и 350 нанометров не могут надежно освоить ? Не в троцкистах только дело отставания...