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  • Александр Платов
    Отказ от сталинской экономики произошёл при Хруще. Шаги к ослаблению рубля - тоже при нём. Доклад "О культе личности....«Россия не исчезн...
  • Владимир Акулов
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«Россия не исчезнет. Пока существует Русская нация, которая говорит на русском языке и занимает территорию России», - из документа ЦРУ

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Комментарии
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Александр Платов
&quot;Мы хотели победить-развалить страны капитализма , но они почему -то развалили нас&quot; - вы серьёзно? СССР развалили троцкисты Хрущёв , Брежнев, Андропов, Горбачёв  и едва не угробил (уже Россию) Эльцын.  И не нужно придумывать себе врагов там, где их не было.
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39 мин.
ВА
Владимир Акулов
А  экономика  ?  Почему  мы  все  гонялись  за  качественными  ИМПОРТНЫМИ    товарами  ,  свое  г...покупать  не  хотели...Почему  во  всем  мире  ценили  только  наше  оружие  ,  сырье  и  водку  ?  Материальное  производство  -  основа    СИЛЫ    государства  и  его  валюты...Если  бы  мы  работали  лучше  капиталистов  ,  -  все  в  мире  гонялись  бы  нашими  легковыми  машинами  ,  а  не  за  *мерседесами*  и  *тойотами*  и  турбинами  *сименс*   для  прокачки  газа  ...Когда  Маркс  и Ленин  думали  о  социализме  ,  они  надеялись  ,  что  социализм  достигнет  более  высокой  производительности  труда  на  заводах  ,  лучшего  качества  товаров...  Но  этого  не  случилось...Оттого  и  наш  рубль  слабее  доллара  и  евро...И  сейчас  передовые  заводы  по  производству  микрочипов  делают  на  Тайване  чипы  в  2  нанометра...А  наши  нанотехнологии  ,  которые  разворовал  Чубайс  и  350  нанометров  не  могут  надежно  освоить  ? Не  в  троцкистах  только  дело  отставания...
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18 мин.
Александр Платов
Отказ от сталинской экономики произошёл при Хруще. Шаги к ослаблению рубля - тоже при нём. Доклад &quot;О культе личности...&quot; - насквозь лживый - тоже зачитал Хрущ. Брежнев в свою очередь, хот и возглавил КПСС после отстранения Хруща - курс троцкистский не изменил, а по определению Сталина, &quot;Троцкизм - это путь к реставрации капитализма&quot;. Надо ещё что-то объяснять?
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12 мин.
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