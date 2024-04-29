Седан Hongqi H9 обновлен и готовится к электрификации

Седан Hongqi H9 обновлен и готовится к электрификацииСамые роскошные модели бренда Hongqi отныне выделены в обособленное семейство Golden Sunflower, а на вершине «стандартной гаммы» остался знакомый нам седан Hongqi H9 длиной 5137 мм.
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