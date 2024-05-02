БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Демократия», которую Запад построил на Украине: 10 лет трагедии в Одессе

«Демократия», которую Запад построил на Украине: 10 лет трагедии в Одессе

Казалось, это было только вчера. С другой же стороны, ощущение такое, что прошла уже целая эпоха. Речь идёт о событиях в Одессе, произошедших 2 мая 2014 года, событиях, которые потрясли всех нас, всю нашу страну, оставив равнодушными, разве что, тех, кому в принципе наплевать на нашу большую общую Родину и на людей, которые выступили в поддержку большой и общей Родины.

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