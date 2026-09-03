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Мировое обозрение

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Трамп поддержал заявление о сокрытии реальных потерь ВСУ при Байдене

Трамп поддержал заявление о сокрытии реальных потерь ВСУ при Байдене

Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, организованной Белым домом, фактически подтвердил тезис о том, что предыдущая американская администрация сознательно искажала картину боевых действий.

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