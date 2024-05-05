Казань вновь укрепила звание спортивной столицы России

Эта неделя для Республики ознаменовалась большими победами в мире профессионального спорта. Зенит-Казань стали лучшими в стране по волейболу, не уступил им и женский клуб Динамо — Ак Барс, два заветных трофея они получили с разницей в один день.
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