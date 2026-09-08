Отец увидел, как сын «ценных специалистов» бьёт его сына, и защитил своего. Теперь ему грозит «уголовка»

Я бы хотел начать рассказ об этой истории со слов «в последнее время мы наблюдаем такую картину.
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Давайте-ка по порядку.
1. детей, особенно ЧУЖИХ детей, бить нельзя: мы не звери..
2. то, что мигрант или какая-то замоташка/покрытка нападают на НАШИХ детей не должно быть для нас примером: не надо уподобляться дикарям/зверью.
3. папаше следовало не распускать руки в отношении ЗАВЕДОМО более слабого, а просто разнять пацанов, а потом отвести СВОЕГО парня в какую-нибудь секцию единоборств: бокс, карате, самбо и т.д.
А если бы сына бил не сын мигранта, а сын какого-нибудь местного депутата? Папаша бы честь отдал? Дебилизм к выборам крепчает.
Интересно а комментаторы дрались улица на улицу и родители не вмешивались в нашы разборки и кто тут прав и кто виноват?
Нападение мигранта на русского должно оцениваться ТОЛЬКО по уголовному кодексу в пятикратном размере! С компенсацией немедленно по решению суда за счет государства и изъятием денег у мигрантов после. А самозащита русских от нападающих мигрантов должна быть в приоритете и после доказательства нападения мигранта на русского (детей особенно) должна заведомо рассматриваться как вина мигранта вне зависимости от последсвтий для нападающего!