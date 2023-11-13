В Березниках пройдет большой юбилейный фестиваль региональных театров «Камский»

Участников ждет творческая лаборатория под руководством эксперта «Золотой маски».В рамках празднования 300-летия Перми с 30 ноября по 4 декабря в Березниках состоится пятый региональный фестиваль «Камский», который объединит ведущие театры из разных городов региона.