Зеленский заявил о необходимости завершения конфликта с РФ вместо его заморозки

Украина не может позволить заморозку конфликта с Россией, его можно только завершить. Об этом 15 ноября заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями африканских СМИ, запись которой размещена на его странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).