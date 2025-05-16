Представители СМИ Адыгеи приняли участие в медиасессии Международного экономического форума «Россия — Исламский мир» в Казани

Главный редактор республиканской газеты «Советская Адыгея» Зара Чундышко приняла участие в работе медиасессии «Медиа будущего в настоящем: контент и технологии» в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025» в Казани.
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