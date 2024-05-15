Эксперты назвали продукт, снижающий риск смерти от деменции

Учёные из Гарварда узнали, что оливковое масло способно снизить риск развития деменции на 28%Исследователи Гарвардской школы общественного здравоохранения пришли к выводу, что оливковое масло — это залог долголетия.
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