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Эксперты назвали продукт, снижающий риск смерти от деменции

Эксперты назвали продукт, снижающий риск смерти от деменции

Учёные из Гарварда узнали, что оливковое масло способно снизить риск развития деменции на 28%Исследователи Гарвардской школы общественного здравоохранения пришли к выводу, что оливковое масло — это залог долголетия.

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