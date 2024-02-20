Экс-полицейский из Красноярского края получила условный срок

Бывшую сотрудницу полиции в Уярском районе приговорили к полутора годам лишения свободы условно. Она не хотела возбуждать уголовное дело о краже из продуктового павильона и подделала показания потерпевшей стороны, чтобы не проводить расследование.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии