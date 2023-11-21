Представитель омбудсмена и прокурор посетили Кировградскую ВК

17 ноября Кировградскую воспитательную колонию ГУФСИН России по Свердловской области с рабочим визитом посетили представитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Сергей Санников и Свердловский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Денис Бурцев.
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