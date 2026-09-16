Захарова посоветовала Токио вести себя прилично и не создавать проблем

Михаил Терещенко/ТАСС Для возобновления безвизовых поездок японских граждан на Курильские острова для посещения могил предков Токио необходимо придерживаться норм дипломатии.
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