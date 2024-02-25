На юге России за ночь обезвредили шесть вражеских беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 25 февраля обезвредили шесть запущенных украинскими войсками беспилотников, с помощью которых они намеревались совершить террористическую атаку по территории РФ.
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