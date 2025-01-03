От доверия к страсти: три плюса отношений, начавшихся с дружбы

Чувства, вспыхнувшие между людьми, которые много времени проводят вместе, не редкость. Но порой мужчина и женщина не решаются переводить дружеские отношения в любовные, опасаясь того, что, если страсть пройдет, прежнего доверия уже не будет.
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