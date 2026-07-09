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Билеты на четвертьфинал ЧМ-2026 Испания — Бельгия подешевели почти на 60% после вылета Португалии и США

Билеты на четвертьфинал ЧМ-2026 Испания — Бельгия подешевели почти на 60% после вылета Португалии и США

Стоимость билетов на четвертьфинальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Бельгии резко снизилась после вылета Португалии и США.

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