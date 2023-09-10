Темы дня

125 242 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Смирнова
    Так сложилось-сладилось - Лидеры Европы Все, без исключения - Жалкие холопы. Честным в ту политику Даже хода нет! А е..."Потом не поймите...
  • Нина Грекова
    Наши чиновники + министр Экономического развития Максим Решетников - допустил нелегальный ввоз мигрантов в Россию - с..."НАРОД БУДУТ УБИВ...
  • Александр Рус
    колокольцев,доиграешься...вместе с ишаками будешь стоять раком и ждать кувалду...кстати,хуснулин,ты далеко не убегай!"НАРОД БУДУТ УБИВ...

«Мы знаем русских» — польский генерал признал за Россией преимущество в военной силе

«Мы знаем русских» — польский генерал признал за Россией преимущество в военной силе

Начальник польского Генштаба Раймунд Анджейчак. Иллюстрация: tvp.info Начальник польского Генштаба генерал Раймунд Анджейчак признал, что «украинский контрнаступ» упёрся в «стандарты русской армии», которые «кардинально отличается от западной модели».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Ткаченко
Люда ты на трассе где стоишь? Сутенёр не защищает?
Ответить
4 час.
Александр Батт
Помнят псы-атаманы, Помнят польские паны Конармейские наши клинки.
Ответить
3 час.
Сергей Кандауров
Стандарты наших воинов просты:применяй смекалку, что присуще русскому солдату,  за спиной каждого из нашим парней и девушек есть те, кто рассказывал им с детства о том , как насмерть стояли их прадеды, деды и отцы, их фото в армейской форме, на века в альбомах семейных сохранены! В этом есть и будет сила всех народов СССР, кто до сих пор помнит и помнить будет своих ГЕРОЕВ, Извините, в этот ряд не включаю, тех выблядков , чьи родичи Хари наедали и воспитали таких же ВЫБЛЯДКОВ, что у нас в РОССИИ, свои средневековые законы пытаются «качать». Коль Крутая диаспора ты, бери «шинель» и рыть окопы-шагом марш!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх