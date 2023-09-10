Начальник польского Генштаба Раймунд Анджейчак. Иллюстрация: tvp.info Начальник польского Генштаба генерал Раймунд Анджейчак признал, что «украинский контрнаступ» упёрся в «стандарты русской армии», которые «кардинально отличается от западной модели».
«Мы знаем русских» — польский генерал признал за Россией преимущество в военной силе
Комментарии
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Александр Ткаченко
Люда ты на трассе где стоишь? Сутенёр не защищает?
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4 час.
Александр Батт
Помнят псы-атаманы, Помнят польские паны Конармейские наши клинки.
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3 час.
Сергей Кандауров
Стандарты наших воинов просты:применяй смекалку, что присуще русскому солдату, за спиной каждого из нашим парней и девушек есть те, кто рассказывал им с детства о том , как насмерть стояли их прадеды, деды и отцы, их фото в армейской форме, на века в альбомах семейных сохранены! В этом есть и будет сила всех народов СССР, кто до сих пор помнит и помнить будет своих ГЕРОЕВ, Извините, в этот ряд не включаю, тех выблядков , чьи родичи Хари наедали и воспитали таких же ВЫБЛЯДКОВ, что у нас в РОССИИ, свои средневековые законы пытаются «качать». Коль Крутая диаспора ты, бери «шинель» и рыть окопы-шагом марш!
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2 час.
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