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Тайный псевдоним, столетние наряды из деревень и мужская версия «Матушки»: неизвестная жизнь Татьяны Куртуковой

Тайный псевдоним, столетние наряды из деревень и мужская версия «Матушки»: неизвестная жизнь Татьяны Куртуковой

Исполнительница хита «Матушка» Татьяна Куртукова сегодня известна миллионам слушателей, однако мало кто знает, что её главная песня изначально создавалась для мужского коллектива, сама артистка выступала под псевдонимом TAiNA, а в свободное от сцены время она преподает, играет в театре и собирает по деревням старинные костюмы, которым больше века.

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