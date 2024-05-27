Волонтеры "Лизы Алерт" опубликовали список пропавших детей по всей России, в том числе троих детей из Новосибирской области

Поисковые отряды "Лиза Алерт" Новосибирской области провели акцию в память о пропавших детях. Они опубликовали список из 61 ребенка, которые находятся в розыске по всей стране, в том числе трое из Новосибирской области.
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