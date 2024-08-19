Арестович требует сдать виновных в теракте на «Северном потоке

Причастность Украины подрыву «Северного потока» не вызывает сомнений у немцев – если Киев не продемонстрирует готовность найти и наказать виновных, то может остаться без помощи Германии, и, как следствие, всего Евросоюза.
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