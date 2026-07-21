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Порядок, государство

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"Мы избежим ядерной катастрофы": Швеция попала в зону риска из-за США

"Мы избежим ядерной катастрофы": Швеция попала в зону риска из-за США

Нахождение Швеции в НАТО является проблемой для России, заявил Ула Тунандер в эфире SwebbTV. Однако профессор считает, что она не будет применять ядерное оружие против баз США и Великобритании на территории скандинавской страны, ведь у русских есть ракеты, отсутствующие у Запада.

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