"Мы избежим ядерной катастрофы": Швеция попала в зону риска из-за США

Нахождение Швеции в НАТО является проблемой для России, заявил Ула Тунандер в эфире SwebbTV. Однако профессор считает, что она не будет применять ядерное оружие против баз США и Великобритании на территории скандинавской страны, ведь у русских есть ракеты, отсутствующие у Запада.