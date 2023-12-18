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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Путин подтвердил освобождение всех пенсионеров от уплаты комиссий по ЖКХ

Путин подтвердил освобождение всех пенсионеров от уплаты комиссий по ЖКХ

Президент РФ Владимир Путин подтвердил освобождение всех пенсионеров от уплаты комиссий по ЖКХ, сообщил РИА Новости замруководителя фракции «Единой России» в ГД Андрей Исаев.

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Комментарии
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А
Александр24
Комиссия была до 2%. То есть, от 50 до 100 руб. максимум. Для этого надо пенсию в 100 тыс. иметь? А когда прибавили к пенсии 7,5% ( в моём случае это 1500 руб.), так многие вопили, что это очень мало, но 100 руб. отдать это оказывается очень много.
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