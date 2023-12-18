Президент РФ Владимир Путин подтвердил освобождение всех пенсионеров от уплаты комиссий по ЖКХ, сообщил РИА Новости замруководителя фракции «Единой России» в ГД Андрей Исаев.
Путин подтвердил освобождение всех пенсионеров от уплаты комиссий по ЖКХ
Комментарии
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А
Александр24
Комиссия была до 2%. То есть, от 50 до 100 руб. максимум. Для этого надо пенсию в 100 тыс. иметь? А когда прибавили к пенсии 7,5% ( в моём случае это 1500 руб.), так многие вопили, что это очень мало, но 100 руб. отдать это оказывается очень много.
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19 час.
виталий афонин
не переживай-будет и на твоей улице "праздник" (все стареют)
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14 час.
Татьяна Петрова
Спасибо, у меня в следующем году юбилей - 70 стукнет. Так что знаю о чём пишу не с чужих слов.
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11 час.
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