Путин подтвердил освобождение всех пенсионеров от уплаты комиссий по ЖКХ

А

Александр24

Комиссия была до 2%. То есть, от 50 до 100 руб. максимум. Для этого надо пенсию в 100 тыс. иметь? А когда прибавили к пенсии 7,5% ( в моём случае это 1500 руб.), так многие вопили, что это очень мало, но 100 руб. отдать это оказывается очень много.