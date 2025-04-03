— Βы знaeтe, ктo тaкoй Эйнштeйн? — Κтo? — Он изoбpeл тeopию oтнocитeльнocти. — А чтo этo? — Ηу cкaжитe: тpи вoлoca нa гoлoвe – этo мнoгo или мaлo? — Κoнeчнo, мaлo.
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Evgeni Velesik
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19 час.
EV
Evgeni Velesik
Пытается один кандидат вступить в партию КПСС, на приёмной комиссии его спрашивают: каких вы знаете видных деятелей Коммунистического движения? Он начал перечислять: Ленин, Сталин. Хорошо! А ещё? Фидель Кастро! Хорошо! Мао Цзэдун! Хорошо. А ещё? И показывает на стены, где висят портреты! Председатель комиссии не выдержал, подошёл к портрету с указкой это кто? Кандидат, Фридрих Энгельс! А это кто? Молчит, пауза! Председатель, да это же Карл Маркс! Кандидат: надо же как оброс, даже не узнать!
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19 час.
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