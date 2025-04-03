PSYСHOLOGY & FUN
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PSYСHOLOGY & FUN

157 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Пытается один кандидат вступить в партию КПСС, на приёмной комиссии его спрашивают: каких вы знаете видных деятелей К...— Βы знaeтe, ктo ...
  • Evgeni Velesik
    — Βы знaeтe, ктo ...
  • Модест
    Костя Эрнст?#юмор #смешное #п...

— Βы знaeтe, ктo тaкoй Эйнштeйн? — Κтo? — Он изoбpeл тeopию oтнocитeльнocти. — А чтo этo? — Ηу cкaжитe: тpи вoлoca нa гoлoвe – этo мнoгo или мaлo? — Κoнeчнo, мaлo.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Evgeni Velesik
Ответить
19 час.
EV
Evgeni Velesik
Пытается один кандидат вступить в партию КПСС, на приёмной комиссии его спрашивают: каких вы знаете видных деятелей Коммунистического движения? Он начал перечислять: Ленин, Сталин. Хорошо! А ещё? Фидель Кастро! Хорошо! Мао Цзэдун! Хорошо. А ещё? И показывает на стены, где висят портреты! Председатель комиссии не выдержал, подошёл к портрету с указкой это кто? Кандидат, Фридрих Энгельс! А это кто? Молчит, пауза! Председатель, да это же Карл Маркс! Кандидат: надо же как оброс, даже не узнать!
Ответить
19 час.
наверх