EV

Evgeni Velesik

Пытается один кандидат вступить в партию КПСС, на приёмной комиссии его спрашивают: каких вы знаете видных деятелей Коммунистического движения? Он начал перечислять: Ленин, Сталин. Хорошо! А ещё? Фидель Кастро! Хорошо! Мао Цзэдун! Хорошо. А ещё? И показывает на стены, где висят портреты! Председатель комиссии не выдержал, подошёл к портрету с указкой это кто? Кандидат, Фридрих Энгельс! А это кто? Молчит, пауза! Председатель, да это же Карл Маркс! Кандидат: надо же как оброс, даже не узнать!