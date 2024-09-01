Швейцария на распутье: чем обернется отказ от нейтралитета? Ольга ВайленкоШвейцария, страна с уникальной и долгой историей нейтралитета, ныне сталкивается с серьезным выбором, который может иметь далеко идущие последствия не только для нее самой, но и для всего мирового финансового рынка.