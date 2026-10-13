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FiNE NEWS

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Королевский Bentley превратят в лот с ценником выше рыночного

Автомобиль, который несколько лет служил королеве Елизавете II, готовится к продаже с молотка. Аукционный дом Broad Arrow Auctions выставит Bentley Mulsanne EWB, построенный в 2016 году специально для британского монарха.

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