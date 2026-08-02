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Нилов предложил передавать государству 10% квартир в новостройках

Нилов предложил передавать государству 10% квартир в новостройках

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с инициативой, предполагающей обязательную передачу государству десятой части квартир в каждом новом многоквартирном доме.

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