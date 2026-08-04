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Аргументы недели

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Офицерское кредо полковника «Алекса»: наука побеждать и заботиться о людях

Офицерское кредо полковника «Алекса»: наука побеждать и заботиться о людях

На Краматорско-Дружковском направлении, где воздух прошит невидимыми нитями чужих дронов, разведывательно-штурмовая бригада «Волки» Добровольческого корпуса «Южной» группировки войск методично давит вражеские порядки.

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