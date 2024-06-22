На Украине признали неизбежность катастрофы из-за смены тактики РФ

ВС РФ изменили свою тактику и начали наносить массированные удары по энергообъектам Украины. Это, по словам исполнительного директора крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК Дмитрия Сахарука, приведет к тому, что зимой в стране будут длительные отключения электроэнергии, которые станут катастрофой для населения.
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