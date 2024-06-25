«Лучше буду бомжом в России, чем вернусь в Америку!»: Журналист приехал в Россию и увидел правду, которую скрывает США

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Комментарии
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Г
Георгий
Я о нем не слыхал, но если он хороший , то почему бы нет! Пришёл без автомата-живи и покажи всем что мы хорошие!
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14 час.
Владимир Карпов
Молодец, мужик !!! Так держать !!!
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13 час.

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