Эффект розовой шубы. Психолог Швецова: певицы хита «Сигма бой» в опасности

С наступлением популярности человек приобретает не только привилегии, но и большую ответственность. Репетиции, концерты и съемки — такой плотный график может выдержать не каждый взрослый человек, что уж говорить о ребенке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии