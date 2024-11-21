Сотрудник российского учреждения разгласил гостайну и получил условный срок

В Челябинской области сотрудники ФСБ совместно с Управлением собственной безопасности регионального управления ФСИН России пресекли разглашение государственной тайны со стороны сотрудника пенитенциарного учреждения.
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