Ижевск. Удмуртия. Неделя дизайна стартовала в Ижевске (18+). Как сообщил в соцсетях начальник Управления по молодёжной политике Администрации города Евгений Шиляев, на пять дней — с 20 по 25 октября — столица Удмуртии станет площадкой для экспериментов на стыке искусства и цифровых технологий.