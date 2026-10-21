Ижевск. Удмуртия. Неделя дизайна стартовала в Ижевске (18+). Как сообщил в соцсетях начальник Управления по молодёжной политике Администрации города Евгений Шиляев, на пять дней — с 20 по 25 октября — столица Удмуртии станет площадкой для экспериментов на стыке искусства и цифровых технологий.
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