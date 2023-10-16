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Искусственные поля запретят в ЕС к 2031 году в рамках борьбы с использованием микропластика

Искусственные поля запретят в ЕС к 2031 году в рамках борьбы с использованием микропластика

Как сообщает El Confidencial, Еврокомиссия установила запрет на искусственные газоны в рамках борьбы с использованием микропластика.

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