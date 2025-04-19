«Единичке» — 55! С днем рождения, народная любимица!

Леонид Никитин

Папа стоял в очереди на Москвач, ему без очереди предложили "Копейку", не сразу, но согласился. Получил машину, на ней ещё стоял родной Фиатовский двигатель! Папа до конца жизни считал, что более лучшей машины у него не было!!!