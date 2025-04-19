В истории ВАЗа перемешались политика, экономика, литература и даже разведка.Сделка векаСудьба нового, невиданного для СССР масштаба автозавода, а заодно и всей автомобильной жизни страны окончательно определилась 15 августа 1966 года, когда глава концерна FIAT Витторио Валетта и заместитель министра внешней торговли СССР Владимир Сушков подписали Генеральное соглашение о сотрудничестве.
«Единичке» — 55! С днем рождения, народная любимица!
Комментарии
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Леонид Никитин
Папа стоял в очереди на Москвач, ему без очереди предложили "Копейку", не сразу, но согласился. Получил машину, на ней ещё стоял родной Фиатовский двигатель! Папа до конца жизни считал, что более лучшей машины у него не было!!!
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